Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - 14-Jähriger überrascht Einbrecher

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Zwei Einbrecher verschafften sich am Sonntagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Fürstenauer Damm. Als sie die Räume im Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsuchten, wurden sie gegen 16.45 Uhr von einem 14 Jahre alten Hausbewohner überrascht. Die Täter flüchteten mit dem gestohlenen Bargeld. Weitere Zeugen beobachteten, dass die Männer in einen schwarzen Pkw stiegen und sich in Richtung Fürstenau entfernten. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Saab gehandelt haben. Die beiden Einbrecher waren ca. 30 bis 40 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 m groß. Einer der Männer war schlank, trug ein schwarzes Cappy, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose. Der zweite Täter war kräftig und hatte einen Kinnbart. Bekleidet war er ebenfalls mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Flüchtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 zu melden.

