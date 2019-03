Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Überfall gesucht

Osnabrück (ots)

Zwei 18-Jährige wurden am frühen Samstagmorgen Opfer eines Überfalls. Die jungen Männer gingen zwischen 03.50 und 04 Uhr vom Neumarkt in Richtung Berliner Platz. In Höhe der Wittekindstraße wurden sie von zwei Unbekannten angesprochen und um Geld gebeten. Als die 18-Jährigen ablehnten, schlugen die ca. 1,80 m großen Männer auf die beiden Opfer ein. Auf die Situation wurden drei Passanten aufmerksam. Sie gingen dazwischen, woraufhin sich die Täter und die Helfer entfernten. Kurze Zeit später setzten die beiden Unbekannten die Verfolgung der 18-Jährigen fort. Sie bedrohten die jungen Männer mit einem Messer und forderten erneut die Herausgabe des Geldes. Mit dem erbeuteten Portemonnaie flüchteten die Täter anschließend in Richtung Neumarkt. Die Flüchtigen waren schlank und hatten ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Einer der Männer hatte kurze, blonde Haare, trug eine Jeans und eine schwarze Jacke. Der zweite Täter hatte kurze, dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer schwarzen Steppjacke. Die Polizei sucht nun Zeugen, und insbesondere die unbekannten Passanten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-3203 oder 327-2115 erbeten.

