Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen gesucht

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten mehrere Fahrzeuge ins Visier unbekannter Täter. Am Nahner Kirchplatz machten sie sich zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagmittag (13 Uhr) an einem weißen Citroen Jumper zu schaffen und entwendeten aus dem Transporter diverse Werkzeuge. Am Sonntag begaben sie sich auf das Gelände eines Autohauses an der Lengericher Landstraße und brachen zwischen 17 und 19 Uhr mehrere Wohnmobile auf. Ob die Täter aus den Fahrzeugen etwas entwendeten, ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-2215.

