Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Tödlicher Unfall bei Reitturnier

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Bei der Siegerehrung eines Reitturniers ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Straße Lünort ein tragischer Unfall. Das Pferd eines 7-jährigen Mädchens stieg plötzlich, überschlug sich und begrub die Reiterin unter sich. Die 7-Jährige wurde noch vor Ort reanimiert. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo die 7-Jährige am späten Sonntagabend verstarb. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen und einige der Turnierbesucher.

Polizeiinspektion Osnabrück

