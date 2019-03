Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Autokran in Graben geraten

Ostercappeln (ots)

Ein 36-Jähriger befuhr am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, die B 218 in Richtung Bramsche. Zwischen Schwagstorf und "Leckermühle", in Höhe der Hausnummer 103, geriet er mit seinem Fahrzeug und dem darauf befindlichen Autokran nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund des Gewichts (48 Tonnen) versank das Fahrzeug sofort auf dem Grünstreifen und blieb auf der rechten Seite im Graben liegen. Der 36-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ein angeforderter Rettungswagen und ein Notarzt wurden nicht benötigt. Die Fahrbahn musste vorrübergehend gesperrt werden. Die Straßenmeisterei stellte Ampelanlagen auf. Derzeit laufen die Vorbereitung für die Bergung des Fahrzeuges.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell