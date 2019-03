BPOLI DD: Bundespolizei Dresden informiert zum Ostklassiker Dynamo Dresden - 1.FC Magdeburg

Bundespolizeiinspektion Dresden

Am kommenden Sonnabend, dem 16.März 2019, wird es in den Zügen nach Dresden und im Hauptbahnhof sehr voll werden.

Hintergrund ist das Ostduell des 26. Spieltages der 2.Bundesliga zwischen der heimischen SGD und dem 1.FC Magdeburg. Die Fans beider Mannschaften fiebern dem Spiel entgegen, was das seit Tagen ausverkaufte Stadion zeigt.

Die Bundespolizei wird zur Absicherung der Spielbegegnung mit starken Kräften am Hauptbahnhof, auf den Bahnsteigen und in den Zügen der relevanten An- bzw. Abreise präsent sein.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es insbesondere zwischen 10:00 und 12:30 Uhr nach Dresden sowie im Zeitraum 15:00 - 18:00 Uhr ab Dresden zu einer hohen Auslastung der Zugverbindungen kommen kann.

Weiterhin ist der Bereich der Bayrischen Straße am Hauptbahnhof zwischen Bergstraße und Strehlener Straße, im Zeitraum 08:00 - 19:00 Uhr gesperrt.

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen stellen sich ebenfalls auf diese Situation ein und erhöhen die Anzahl der Wagen bzw. die Beförderungsmöglichkeiten auf den relevanten Strecken maximal.

Die Bundespolizei wünscht allen Fußballfans ein friedliches und packendes Fußballfest.

Die Bundespolizei wird den Einsatz unter @bpol_pir via Twitter begleiten.

