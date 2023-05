Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleinkraftradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Crivitz (ots)

In Crivitz ist ein Kleinkraftradfahrer am Dienstagmittag beim Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 34-jährige Autofahrer an einer Einmündung den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer in der Brüeler Straße übersehen haben und mit dem Kleinkraftrad kollidiert sein. Der 59-jährige Kradfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell