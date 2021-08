Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grabow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Grabow ist am Samstagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der junge Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen einen Bordstein geprallt. Anschließend stieß das Auto gegen ein Straßenschild und in weiterer Folge gegen einen Grundstückszaun. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Verunglückte nicht ansprechbar. Er wurde kurz darauf ins Krankenhaus gebracht. Zeugenaussagen zufolge soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zudem geht die Polizei Hinweisen nach, wonach der deutsche Fahrer unter Alkoholeinwirkung gestanden haben soll. Aus diesem Grund ist dem 20-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizei ermittelt jetzt in diesem Fall. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.

