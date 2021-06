Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Fahrzeugführerinnen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dabel (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem mit drei Personen besetzten Kleinbus und einem PKW sind am Montagvormittag in Dabel beide Fahrzeugführerinnen schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich auf einer Straßenkreuzung, wobei beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß jeweils in angrenzenden Gräben zum Stehen kamen. Während die 58-jährige deutsche Autofahrerin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, kam die 61-jährige deutsche Fahrerin des Kleinbusses mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die beiden Businsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der verunglückten Fahrzeuge musste der Verkehr zeitweilig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.

