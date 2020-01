Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte gegen Baum- zwei Leichtverletzte

Wittenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Boddin sind zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Das mit geringer Geschwindigkeit fahrende Auto war in der Ortslage plötzlich nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ursache dafür dürfte ein akutes gesundheitliches Problem beim Fahrer gewesen sein. Der 82-jährige Fahrer und seine drei Jahre jüngere Frau sind nach der Erstbehandlung vor Ort ins Krankenhaus gebracht worden. Am Unfallauto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

