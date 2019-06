Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Brand eines Carports

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust ist am Freitagmittag auf einem Privatgrundstück ein Carport in Brand geraten. Das Feuer griff anschließend auf eine Fassade des angrenzenden Wohnhauses über und zog auch eine Grundstückshecke und den Wintergarten des Nachbargrundstückes in Mitleidenschaft. Auch Gartengeräte in einem Geräteschuppen wurden durch das Feuer beschädigt, bzw. vernichtet. Zwei Nachbarn wurden beim Versuch, den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen, leicht verletzt. Die beiden Männer kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das ausbreitende Feuer schnell unter Kontrolle bringen und dann löschen. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Eine technische Ursache wird derzeit vermutet.

