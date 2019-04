Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW- Fahrer im Schlaf bestohlen

Stolpe (ots)

Auf dem Rastplatz Stolpe an der BAB 24 ist offenbar ein LKW- Fahrer im Schlaf bestohlen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch offensichtlich unbemerkt die Tür der Fahrerkabine geöffnet und aus dem Fahrzeuginneren eine Brieftasche mit etwas Bargeld sowie eine Kreditkarte gestohlen. Warum der in der Fahrerkabine schlafende Lasterfahrer von dem Vorfall nichts bemerkte, ist noch unklar. Der bestohlene 47-jährige LKW- Fahrer klagte am Mittwochmorgen über Unwohlsein. Hinweise, wonach die Täter den Fahrer möglicherweise mit einem Narkosegas betäubt haben könnten, liegen derzeit nicht vor. Auch Aufbruchspuren am LKW konnte die Polizei nicht feststellen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

