Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigslust (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstagvormittag in Ludwigslust bittet die Polizei nun um Hinweise. Gegen 10:45 Uhr soll den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein PKW beim Verlassen eines Parkplatzes in der Techentiner Straße eine Fußgängerin erfasst haben, die daraufhin stürzte. Die 87-jährige Frau zog sich dabei leichte Verletzungen am Kopf sowie an einem Bein zu. Der PKW, bei dem es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben soll, fuhr nach dem Vorfall davon. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell