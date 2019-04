Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu mutmaßlichen Giftködern

Lüb (ots)

Die Polizei geht derzeit Hinweisen zu mutmaßlich ausgelegten Giftködern in Lübz nach. Anwohner sowie das zuständige Ordnungsamt berichteten, dass in den letzten Tagen mehrfach Giftköder im Stadtparkt ausgelegt worden sein sollen, wodurch Hunde vergiftet worden seien. Derzeit liegt der Polizei eine Anzeige hierzu vor. Ein Hund wurde Ende März mit Vergiftungssymptomen einem Tierarzt vorgestellt. Nach gezielter medikamentöser Behandlung hat sich das Tier wieder erholt. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt in diesem Fall jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen. Sollten weitere Hundehalter betroffen sein, mögen diese sich bitte umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen.

