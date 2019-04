Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Goldberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 135 nördlich von Goldberg ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 13:40 Uhr kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und geriet mit seinem PKW in eine angrenzende Böschung. In weiterer Folge stieß der Wagen gegen einen Straßenbaum und kippte auf die Seite. Feuerwehrleute eilten zur Unfallstelle und befreiten den eingeklemmten Fahrer. Er kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße an der Unfallstelle voll gesperrt werden (Stand 15:00 Uhr). Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Dabei wird auch zu klären sein, ob Alkohol am Steuer möglicherweise eine Rolle gespielt haben könnte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell