Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin verlor Kontrolle über PKW

Klein Laasch (ots)

Wegen eines akuten medizinischen Problems hat eine Autofahrerin am Mittwochvormittag in Klein Laasch die Kontrolle über ihren PKW verloren und war in weiterer Folge gegen ein anders Auto geprallt. Die 30-jährige Frau wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zwei im Fahrzeug der Frau mitfahrende Kleinkinder blieben unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für den Straßenverkehr halbseitig gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell