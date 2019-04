Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Brände in Zarrentin- Zusammenhang nicht ausgeschlossen

Zarrentin (ots)

In Zarrentin sind Polizei und Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zu zwei Bränden gerufen worden. Zunächst brannten in der Straße "Am Kirchensee" drei Holzpaletten. Nur wenige Minuten später wurde in der Ratzeburger Straße ein brennender PKW festgestellt. Der Innenraum des Fahrzeuges brannte komplett aus. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Im Zuge der Ermittlungen wird zu klären sein, ob ein Zusammenhang zu beiden Vorfällen besteht. Hinweise zu beiden Bränden nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

