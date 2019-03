Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau mit Messer bedroht und verletzt

Wöbbelin (ots)

In einer Gaststätte in Wöbbelin ist am Sonntag eine 37-jährige Frau von einem Bekannten mit einem Messer bedroht und verletzt worden. Hinzueilende Zeugen konnten den Zwischenfall beenden, jedoch wurde die 37-Jährige am Arm leicht verletzt. Sie erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung. Auch eine Zeugin, die helfend eingriff, erlitt im Gerangel leichte Schnittverletzungen an der Hand. Der Tatverdächtige verließ anschließend das Gebäude und konnte wenig später widerstandslos vor dem Lokal von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Zu den Umständen hat sich der Tatverdächtige noch nicht geäußert. Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus. Opfer und Tatverdächtiger sind Angestellte der betreffenden Gaststätte. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

