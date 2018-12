POL-LWL: Fahrradfahrer und Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt

Ludwigslust- Parchim (ots) - Bei drei Verkehrsunfällen im Landkreis Ludwigslust- Parchim sind in den vergangenen Stunden zwei Fahrradfahrer und eine Fußgängerin verletzt worden.

Am Dienstagabend wurde eine 60-jährige Fußgängerin in Parchim von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Die dunkel gekleidete Fußgängerin soll sich gegen 20 Uhr plötzlich auf der Fahrbahn im Westring befunden haben. Laut Aussagen der beteiligten Autofahrerin, habe sie die Frau zu spät erkannt und nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Die Fußgängerin erlitt unter anderem Kopfverletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Am Mittwochmorgen wurde in Neustadt- Glewe ein 12-jähriger Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und leicht verletzt. Der Schüler kam wenig später in ein Krankenhaus. Offenbar hatte der ohne Fahrradhelm fahrende 12-Jährige großes Glück, dass er beim Zusammenprall mit dem PKW nicht ernsthaft verletzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zu den konkreten Umständen, die zu diesem Unfall führten.

In Grabow ist am Mittwochvormittag eine 79-jährige Fahrradfahrerin in einem Kreisverkehr von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau kam wenig später mit Verdacht auf Frakturen ins Krankenhaus. Derzeit ist die Ursache des Zusammenstoßes noch unklar.

