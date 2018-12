POL-LWL: Autofahrerin bei Glätteunfall schwer verletzt

Witzin (ots) - Bei einem Glätteunfall auf der B 104 bei Witzin ist am Mittwochmorgen eine 24-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau bei einem Überholmanöver die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war anschließend von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungswagen brachte die Frau wenig später in eine Klinik. Am Fahrzeug der 24-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die B 104 an der Unglücksstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Angesichts des Vorfalls und der für die nächsten Tage vorliegenden Wetterprognose, appelliert die Polizei zur vorausschauenden Fahrweise. Insbesondere nachts und in den frühen Morgenstunden ist vereinzelt mit Straßenglätte zu rechnen. Kraftfahrer sollten deshalb mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen und bestenfalls etwas früher in den Berufsverkehr starten.

