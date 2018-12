POL-LWL: Frau bei Arbeitsunfall in Milchviehbetrieb leicht verletzt

Kraak (ots) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Milchviehbetrieb in Kraak ist eine Frau am Dienstagvormittag leicht verletzt worden. Der Vorfall soll sich beim Reinigen der Melkanlage ereignet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge sind beim Spülen der Leitungen mit chemischen Substanzen Dämpfe freigesetzt worden. Dadurch erlitt die 28-jährige Frau Reizungen an den Atemwegen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Vorfall dauern noch an.

