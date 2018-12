POL-LWL: Bergungsarbeiten nach Unfall mit Viehlaster dauern an

Wittenburg/ Stolpe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagmittag auf der BAB 24 bei Wittenburg ein mit 14 Rindern beladener LKW beteiligt war (wir informierten), dauern die Bergungsarbeiten an. Nach jetzigen Erkenntnissen verendeten drei Tiere an der Unfallstelle. Die restlichen Tiere sollen im Verlauf des Nachmittages mit einem Ersatzfahrzeug abtransportiert werden. Anschließend muss der verunglückte LKW geborgen werden. Hierzu bleibt die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg weiterhin gesperrt. Unterdessen hat die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

