POL-LWL: Erneut Einbruch in Spornitzer Tankstelle

Spornitz (ots) - Erneut sind unbekannte Täter in die Tankstelle in Spornitz gewaltsam eingedrungen und haben nach einer ersten Übersicht Zigaretten gestohlen. Die Tat, bei der die Einbrecher offenbar nicht an eine größere Menge Zigaretten gelangten, ereignete sich am Donnerstagmorgen kurz nach 02:00 Uhr. Dem Spurenaufkommen zufolge schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten anschließend in das Gebäude. Der angerichtete Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Bereits vor drei Wochen brachen Unbekannte in die Spornitzer Tankstelle ein und stahlen eine größere Menge Zigaretten (wir informierten am 01.11.2018). Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist noch unklar, wird aber vermutet. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

