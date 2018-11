POL-LWL: Schwerer Arbeitsunfall- eine Person getötet (Erstinformation)

Sternberg (ots) - Bei einem schweren Arbeitsunfall ist am Donnerstagvormittag in Sternberg ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde ersten Erkenntnissen zufolge gegen 09:00 Uhr von dem Ladekran eines LKW erfasst und eingeklemmt. Rettungskräfte haben wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Der Vorfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr auf einer Baustelle in der Innenstadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

