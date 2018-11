POL-LWL: Bergungsarbeiten auf der B 5 in Ludwigslust dauern an

Ludwigslust (ots) - Nach einem Traktorunfall am Donnerstagmorgen auf der B 5 in Ludwigslust dauern die Bergungsarbeiten noch an. Gegen 05 Uhr kippte in Höhe des Ortseingangs der mit Kartoffeln beladene Anhänger des Fahrzeuges aus noch ungeklärter Ursache um. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Bergungsfirma konnte den umgekippten Anhänger zwischenzeitlich wieder aufrichten. Voraussichtlich werden die Bergungsarbeiten bis gegen 09:00 Uhr andauern. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über Weselsdorf und Warlow.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell