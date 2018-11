POL-LWL: Brand eines PKW auf der BAB 24

BAB 24/ Neustadt-Glewe (ots) - Am Mittwochmorgen ist beim Brand eines PKW auf der BAB 24 in Höhe Neustadt-Glewe in Fahrtrichtung Berlin ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von etwa 61.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Audi Q 7 gegen 08:15 Uhr während der Fahrt plötzlich in Brand. Die drei Insassen konnten das Fahrzeug unbeschadet verlassen. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde das Fahrzeug gelöscht. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten kommt es weiterhin zu Verkehrseinschränkungen in Fahrtrichtung Berlin. Es wird einspurig am Brandort vorbei geleitet. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt im Motorraum als Brandursache aus. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

