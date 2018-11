POL-LWL: Verkehrsunfall auf der BAB 24 ging glimpflich aus

BAB 24/ Karrenzin (ots) - In der Nacht zu Dienstag ereignete sich auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe Karrenzin ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Verletzt wurde dabei niemand.

Kurz vor Mitternacht fuhr der Fahrer eines PKW Renault auf einen vorausfahrenden Sattelschlepper auf. Der 35-jährige PKW-Fahrer und der 29-jährige LKW-Fahrer blieben dabei unverletzt. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sattelschlepper konnte seine Fahrt fortsetzen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Durch eine Spezialfirma mussten ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es für etwa vier Stunden zu Verkehrseinschränkungen in Höhe der Unfallstelle. Der Verkehr musste über den Standstreifen umgeleitet werden. Eigenen Angaben des Fahrers zufolge, sei Sekundenschlaf die Ursache für den Auffahrunfall gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

