POL-LWL: Kontrolle auf der BAB 24 - Autofahrer muss mit Fahrverbot rechnen

Hagenow/ Stolpe (ots) - Ein Autofahrer aus Schwerin muss wegen mehrerer Verkehrsverstöße im Minimum nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld in Höhe von 240 Euro und zwei Punkten rechnen. Er war am Mittwoch einer Videowagenbesatzung der Polizei aufgefallen, als er mit seinem Audi bei Wittenburg mit geringem Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden PKW unterwegs war. Nach einem Überholvorgang beschleunigte er seinen PKW und fiel wenig später mit einem ähnlichen Abstandsverstoß bei Hagenow auf. Offenbar ging es dem Fahrer nicht schnell genug, worauf er dann auf der rechten Fahrspur überholte. Kurz darauf wurde er durch die Videowagenbesatzung aus dem Verkehr gezogen.

Ein weiterer Autofahrer ist kurze Zeit später bei Neustadt- Glewe von der Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe gestoppt worden. Er war mit seinem Mercedes in einer Baustelle bei zulässigen 60 km/h mit 103 km/h unterwegs. Da es sich um einen ausländischen Autofahrer handelte, ist in diesem Fall eine Sicherheitsleistung in Höhe von 350 Euro erhoben worden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell