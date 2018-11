POL-LWL: Traktor 14- Jahre ohne technische Hauptuntersuchung

Domsühl (ots) - Polizeibeamte haben bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 092 bei Domsühl einen Traktor aus dem Verkehr gewunken, dessen technische Hauptuntersuchung seit 14 Jahren überfällig ist. Demnach war der sogenannte TÜV für das Fahrzeug bereits im September 2004 abgelaufen. Als Entschuldigung gab der Fahrer zu Protokoll, dass er im Höchstfalle nur noch drei Touren im Jahr mit dem in die Jahre gekommenen Traktor unternimmt. Die wenigen Meter bis nach Hause durfte der 64-jährige Fahrer dann noch mit dem Ackerschlepper fahren. Ab dann wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Zudem muss der Fahrer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt rechnen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell