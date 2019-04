Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Kollision zwischen Sportboot und Fahrgastschiff auf Poel

Waldeck (ots)

Am 25.04.2019 um 09:00 Uhr kam es beim Anlegemanöver eines 8,50 m langen, motorisierten Sportbootes im Hafen Kirchdorf auf der Insel Poel zu einer Kollision zwischen dem Sportboot und dem Fahrgastschiff "HANSEAT". Der 65-jährige einheimische Sportbootführer wollte hinter dem Fahrgastschiff festmachen, auf Grund einer Windböe kam das Boot zu dicht an die Backbordseite des Fahrgastschiffes, welches fest vertäut am Liegeplatz lag. Mit dem Buganker stieß das Sportboot achtern gegen die Fensterscheibe des Fahrgastschiffes. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht auf dem Fahrgastschiff. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung wurde durch die Beamten der WSPI Wismar in Kenntnis gesetzt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Unfallverursacher gefertigt.

