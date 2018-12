LWSPA M-V: Spendenübergabe der Wasserschutzpolizei M-V an Kinderkrebsstation Greifswald

Foto: Glückliche Gesichter bei der Übergabe (c) LWSPA M-V Bild-Infos Download

Waldeck (ots) - Am 03. Dezember 2018 konnte der Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund, Fredi Ewert, eine Spende in Höhe von 300 EUR an die Kinderkrebsstation der Greifswalder Universitätsmedizin übergeben. Die Spende stammt von Kollegen der Wasserschutzpolizeiinspektionen Sassnitz und Stralsund. An den Folgen einer Krebserkrankung verstarb ein Kollege der Wasserschutzpolizei Stralsund am 02. Oktober 2018. Daraufhin wurde beschlossen, das im Kollegium gesammelte Geld nicht für Kränze oder Blumen zur Trauerfeier zu verwenden, sondern es der Kinderkrebsstation der Greifswalder Klinik zukommen zu lassen. Dort freute man sich nicht nur über die Geldspende, sondern auch über 'Polzeiteddys' der Gewerkschaft der Polizei und diverse Streumittel, wie Malbücher, Buntstifte und Rucksäcke der Wasserschutzpolizei M-V. "Für uns ist das eine Herzensangelegenheit und und wir hoffen mit dieser Spende und den Geschenken in der Vorweihnachtszeit das Leid der jungen Patienten etwas zu lindern", sagte Fredi Ewert bei der Übergabe vor Ort.

