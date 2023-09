Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter hängen Metallbolzen in ein Maisfeld bei Altenhof

Röbel (ots)

Am 10.09.2023 fanden Mäharbeiten durch ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen auf einem Maisfeld in der Nähe der Ortschaft Altenhof statt. Durch unbekannte Täter waren Metallbolzen in das Maisfeld gehängt worden, so dass sie durch das Mähen in die Erntemaschine gelangten und dort einen erheblichen Schaden anrichteten. Vor erst ist der Schaden bei dem beschädigten Häcksler der Marke Claas, Typ 960 noch nicht zu beziffern. Da dieses erst bei der Reparatur möglich ist. Dieser könnte zwischen mehreren tausend Euro bis zu 150.000,- Euro liegen. Die Maschine ist zur Zeit nicht mehr einsatzbereit und musste die Ernte beenden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

