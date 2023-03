Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Zingst

Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots)

Am 18.03.23 kam es gegen 14.30 Uhr in der Ortschaft Zingst zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah eine 80-jährige Fahrradfahrerin aus Zingst offenbar beim Linksabbiegen den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 56-jährigen auf seinem Zweirad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen. Der 56-Jährige Zingster konnte nach der Behandlung durch die Rettungskräfte nach Hause entlassen werden. Die leichtverletzte Seniorin wurde zur Kontrolle durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrräder wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf zirka 1500,00 EUR geschätzt. Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

