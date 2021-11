Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher auf frischer Tat in Friedland (LK MSE) gestellt- Untersuchungshaft

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 13.11.2021, gegen 05:20 Uhr meldete ein Zeuge über Polizeinotruf eine verdächtige Person auf einem Hinterhof der Rudolf-Breitscheid-Straße in 17098 Friedland. An der übermittelten Anschrift befindet sich unter anderem ein Getränkemarkt. Sofort wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Friedland zum Einsatz gebracht. Beim Eintreffen vor Ort konnten diese eine aufgebrochene Tür vom Getränkemarkt feststellen. Bei der anschließenden Absuche des Objekts konnte ein Mann festgestellt werden, der sich bereits Waren angeeignet hatte und sich versteckte. Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Dieser wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeirevier Friedland verbracht. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm dann die weiteren Ermittlungen. Da der Täter während der Tatausübung ein zugriffsbereites Messer bei sich führte, wird wegen des Diebstahls mit Waffen gegen ihn ermittelt. Der Mann ist der Polizei bereits wegen anderen Diebstahlsdelikten bekannt. Durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde beim zuständigen Amtsgericht Neubrandenburg ein Haftantrag gestellt. Bei der richterlichen Vorführung wurde dieser bestätigt und die Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte kam anschließend in die JVA Neustrelitz. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Zeugen, der den Einbruch der Polizei meldete.

