POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin auf der B 122 zwischen Wustrow und Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 02.09.2021 ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der B 122 aus Fahrtrichtung Wustrow in Richtung Wesenberg ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Dabei wurde eine 49-ährige Radfahrerin schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Radfahrerin mit ihrem Fahrrad die B 122 vorschriftsmäßig am rechten Fahrbahnrand. Ein Radweg ist dort nicht vorhanden. Ein hinter der Radfahrerin befindliche 70-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr ungebremst ohne erkennbaren Grund auf die Radfahrerin auf. Dadurch wurde diese nach rechts in den Straßengraben geschleudert und blieb dort schwerverletzt liegen. Die unfallverursachende PKW-Fahrerin stand nach der Kollision unter Schock und konnte sich aufgrund ihres Zustandes auch nicht zum Unfallhergang äußern. Die schwerverletzte Radfahrerin wurde ebenfalls durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Am Fahrrad und am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 3300 EUR. Die Bundesstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme ca. 45 Minuten gesperrt. Beide Unfallbeteiligten sind Deutsche.

