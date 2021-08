Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Demminer Straße in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 21.08.2021 kam es gegen 19 Uhr auf der Kreuzung Demminer Straße - Torgelower Straße in Neubrandenburg zum Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem VW Polo. Laut Aussagen mehrerer Zeugen befuhr der VW Polo den Kreuzungsbereich in Richtung Kranichstraße von der Torgelower Straße kommend. Zeitgleich befuhr der 31-jährige Fahrzeugführer des Transporters bei rotem Lichtzeichen die Kreuzung in Richtung Stadtzentrum auf der Demminer Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der kreuzenden Kraftfahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-jährige Beifahrerin des VW Polo leichtverletzt und in in das Klinikum verbracht. Insgesamt entstanden an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Im Auftrag PHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

