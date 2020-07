Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt Kind an- Kind leicht verletzt

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am heutigen späten Nachmittag (17:00 Uhr)wurde ein 9-jähriges Kind von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war das Kind als Fußgänger in der Ortschaft 18347 Ostseebad Ahrendshoop, in der Dorfstraße unterwegs. Der 55-jährige deutsche Fahrer eines PKW Honda fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls durch die Ortschaft. Auf Höhe der Unfallstelle wollte das Kind die Straße überqueren. Der Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Das deutsche Mädchen verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an den Armen und am Rücken (oberflächliche Abschürfungen). Durch einen Rettungswagen erfolgte vor Ort die Behandlung der Verletzungen. Das Kind wurde nach Ambulanter Behandlung in die Obhut der Mutter übergeben. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell