Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Totalentwendung eines Wohnanhängers, LK MSE

PHR Waren (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum vom 04.07.2020,21:30 Uhr bis 05.07.2020,05:00 Uhr einen Wohnanhänger des Herstellers "Hobby-Wohnwagenwerk". Der ungesicherte Wohnanhänger stand auf einem nicht umzäunten und somit frei zugänglichen Grundstück in der Ortschaft 17194 Louisenfeld, Wieseneck. Der weiße Wohnanhänger, mit schwarzen Streifen an der Seite, besitzt das amtliche Kennzeichen amtliche Kennzeichen WRN-IN 66 und bemisst ca. 7,5 m in der Länge. Der Zeitwert des Wohnanhängers, der am 16.02.2017 erstmalig zugelassen wurde, beträgt ca. 30.000 Euro. Die 36-jährige deutsche Besitzerin gab an, dass der Wohnanhänger urlaubsfertig und somit voll beladen war. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung führte bisher nicht zum Auffinden des Wohnanhängers. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zum Diebstahl oder zu den Tätern machen kann, meldet sich bitte beim Polizeihauptrevier in Waren unter der Telefonnummer 03991- 1760 oder jeder anderen Polizeidienststelle. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell