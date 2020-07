Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall B110 - 10-jähriges Kind verletzt und hoher Sachschaden

PR Heringsdorf (ots)

Am 04.07.2020 kam es gegen 11:55 Uhr auf der B110, Höhe Abzweig K34 (Lieper Winkel), zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden.Der 37-jährige Fahrer eines PKW Audi befuhr die B110 aus Usedom kommend in Richtung Mellenthin und musste vor dem Abzweig K34 verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende PKW BMW hielt ebenfalls rechtzeitig an.Der 66-jährige Fahrer (wohnhaft in Sachsen) eines PKW VW der hinter dem BMW fuhr erkannte die haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den BMW auf. Infolge des Aufpralls wurde der BMW auf den Audi geschoben. Ein Mitfahrer des PKW BMW wurde leichtverletzt und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Ein 10-jähriges Kind welches im VW mitfuhr, wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Untersuchung in das Krankenhaus Anklam verbracht.Der Junge wurde als leichtverletzt eingestuft.Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR.Für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die B110 für 1,5 Stunden halbseitig gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

