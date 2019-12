POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer in Neubrandenburg

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 08.12.2019 um 20:00 Uhr kam es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 35-jährige PKW-Führer befuhr die Rasgrader Straße und wollte geradeaus über den Trockenen Weg in die Flurstraße einfahren. Hierbei erkannte er den 21-jährigen Fahrradfahrer zu spät, welcher den Trockenen Weg in Richtung Südstraße benutzte. Der Radfahrer befuhr den Radweg regelwidrig in entgegengesetzter Richtung und hatte zudem keine Beleuchtungseinrichtung am Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich Verletzungen am Kopf und im Halsbereich zuzog. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war er ansprechbar, musste jedoch zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Neubrandenburg eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1750EUR. Im Auftrag PHK Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

