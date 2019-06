POL-NB: Zigarettenautomaten in Neubrandenburg angegriffen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 02.06.2019,gegen 06.34 Uhr, wurde durch einen Anrufer der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass ein Zigarettenautomat im Bereich der Mudder-Schulten-Str. in Neubrandenburg, angegriffen wurde. Im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Anhand des Zustandes sowie der Beschädigungen des Zigarettenautomaten geht die Polizei von einer versuchten Sprengung mittels Pyrotechnik aus. Der Automat wurde stark beschädigt,ein Stehlschaden (Zigaretten) ist nicht entstanden. Der angeforderte und zur Spurensicherung eingesetzte Kriminaldauerdienst Neubrandenburg konnte noch vor Ort Teile von Pyrotechnik sicherstellen.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter Telefon 03955582 -2224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

