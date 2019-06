Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 20

Altentreptow (ots)

Am 01.06.2019 gegen 12:20 Uhr ist es auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Demminer Land und Jarmen, in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren drei PKW in Fahrtrichtung Lübeck. Der 37-jährige Fahrer eines PKW Skoda musste verkehrsbedingt sein Fahrzeug auf der von ihm genutzten Lastspur abbremsen. Eine direkt hinter ihm fahrende 60-jährige Fahrerin eines Nissans bemerkte dies nicht rechtzeitig und setzte kurzerhand zum Überholen an, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei übersah sie den sich auf der Überholspur befindlichen Maserati eines 37-Jährigen. Der Nissan kollidierte mit der hinteren rechten Seite des Maserati, wodurch dieser sich quer stellte. In der weiteren Folge wurde der Maserati gegen den immer noch auf der Lastspur fahrenden Skoda geschleudert. Durch diesen Aufprall wurde der Skoda zunächst nach rechts in die Schutzplanke gedrückt und von dort aus dann wieder auf die Fahrbahn geschleudert. In der weiteren Folge kam es noch zu weiteren Zusammenstößen der drei Pkw, bis alle drei Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 65.000 Euro. Während der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle kam es knapp 2 Stunden später zu einem Folgeunfall. Der 45-jähriger Fahrer eines PKW Audi wechselte nach eigenen Angaben auf die Überholspur, um einen seitlichen Sicherheitsabstand zu den sich auf dem Standstreifen befindlichen Einsatzkräften herzustellen. Dabei übersah er den von hinten ankommenden und auf der Überholspur befindlichen Pkw Skoda. Der 29-jährige Skoda-Fahrer fuhr trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung auf den Audi auf. Durch diese Kollision wurde dann der Skoda in die Mittelschutzplanke gelenkt. In der weiteren Folge drehte sich dieser um 180 Grad und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Audi konnte selbständig auf der Standspur anhalten. Der 29-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und wurde ins Uni-Klinikum Greifswald verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die BAB 20 war für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

