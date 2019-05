Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eingangstür eines Büros in Röbel durch Pyromittel beschädigt

PR Röbel (ots)

Am 25.05.2019,um 23:15 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg informiert,dass die Eingangstür eines Büros in Röbel,im Glienholzweg beschädigt wurde. Die vor Ort eintreffenden Beamten stellten fest, dass es sich um die Eingangstür zu einem Büro für Logistik eines 46jährigen Mannes handelte. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte die Eingangstür mittels "Böller" stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,-Euro. Die Polizei hat Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg befand sich im Einsatz und hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Wer hat zu besagter Tatzeit den oder die Täter gesehen? Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931-848 224. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

