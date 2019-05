Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzter Person zwischen Ahrenshoop und Born (Lks. Vorpommern-Rügen)

Darß (ots)

In den Abendstunden des 22. Mai 2019 kam es auf der Landesstraße 21 zwischen Ahrenshoop und Born a. Darß zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 60-jährige PKW-Fahrerin aus Hessen verlor in Höhe des Parkplatzes "Drei Eichen" aus ungeklärter Ursache die Gewalt über ihren PKW Mazda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen einen Kantstein, schleuderte an den rechten Fahrbahnrand und kam auf der Schutzplanke zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sie sich schwer. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Die Landesstraße L 21 war zum Zwecke der Bergung des PKW voll gesperrt. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell