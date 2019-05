Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Waren (ots)

Am 06.05.2019 gegen 16:25 Uhr kam es auf der Kreisstraße 35 zwischen den Ortschaften Schwinkendorf und Langwitz zu einem Verkehrsunfall. Dr 30-jährige Fahrer eines PKW Renault befuhr dabei die Kreisstraße aus Richtung Schwinkendorf kommend in Richtung Langwitz. Dabei kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug mehrmals. Nach ca. 30 Metern kam er in einem angrenzenden Rapsfeld zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte unverletzt aus dem Fahrzeug aussteigen. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

