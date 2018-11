POL-MFR: (1714) Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Linienbussen im Landkreis Fürth - Anhaltspunkte für mögliche Ursache

Zirndorf (ots) - Wie bereits mehrfach berichtet (Meldungen 1694 und 1695 vom 15.11.2018), ereignete sich am Nachmittag des 15.11.2018 auf der Staatsstraße 2245 zwischen Ammerndorf und Wintersdorf ein Verkehrsunfall, an dem zwei Linienbusse sowie ein BMW beteiligt waren. Zahlreiche Verletzte mussten in Krankenhäuser transportiert und dort behandelt werden.

Beamte der Verkehrspolizei Fürth sind derzeit bemüht, Fahrgäste des Unfall verursachenden Omnibusses vernehmen zu können. Die beiden Busfahrer sowie die BMW-Fahrerin können auf Grund ihres Gesundheitszustandes noch nicht vernommen werden.

Aktuell ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass ein gesundheitliches Problem des Busfahrers möglicherweise den schrecklichen Unfall ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen hierzu gestalten sich deshalb schwierig, weil Zeugen dazu noch nicht abschließend befragt werden konnten.

Nach bisher durchgeführten Untersuchungen der Omnibusse durch zwei unabhängige Sachverständige geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt nahezu auszuschließen ist. Die Untersuchungen dauern aber noch an.

Bert Rauenbusch/gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell