POL-MFR: (1711) Zeugensuche nach versuchtem Einbruch im Stadtgebiet Fürth

Fürth (ots) - Nach dem Auffinden möglicher Tatmittel, die bei einem versuchten Einbruch im Stadtgebiet Fürth verwendet worden sein könnten, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere aus dem Nürnberger Stadtteil Gebersdorf sowie den Städten Zirndorf und Oberasbach erhoffen sich die Ermittler Hinweise.

Spaziergänger fanden am vergangenen Wochenende (17./18.11.2018) in einem Waldstück hinter der Kläranlage der Stadt Oberasbach u.a. einen silberfarbenen Roller der Marke "Piaggio". Es liegen bei der Polizei Hinweise vor, dass dieser Roller bei dem versuchten Einbruch verwendet worden sein könnte. Auch könnten die Benutzer dieses Fahrzeuges in der Umgebung des Auffindeortes, insbesondere im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf, aber auch in Oberasbach oder Zirndorf bereits vor längerer Zeit eine Wohnung oder ein Zimmer angemietet haben. Es ist auch möglich, dass dabei falsche Papiere vorgelegt wurden oder ein falscher Name angegeben worden ist.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 14.11.2018 und 18.11.2018 im Waldstück hinter der Kläranlage in Oberasbach (Rothenburger Str. 2) verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder in anderer Weise Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. Diese Nummer gilt auch für Vermieter von Zimmern oder Wohnungen in den genannten Bereichen.

