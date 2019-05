Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: SUV schleudert in Basedow gegen Feldsteinmauer und Hauswand (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Malchin (ots)

Am 05.05.2019, gegen 09:35 Uhr, kam es in 17139 Basedow, Gessiner Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 82-jährige Fahrzeugführer einen SUV Mercedes GLK verlor im Ort auf stark abschüssiger Fahrbahn auf Grund eines Bedienungsfehlers die Kontrolle über seinen PKW und stieß frontal in eine als Grundstücksumfriedung aufgesetzte Feldsteinmauer, schleuderte um die Mauer herum und stieß seitwärts mit dem Heck gegen das angrenzende Wohnhaus. Durch den Unfall wurde der 84-jährige Beifahrer leicht verletzt und in das Krankenhaus Teterow eingeliefert. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt und in das Krankenhaus Neubrandenburg verbraucht. Der PKW erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. An der Mauer und dem angrenzenden Wohnhaus entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro, wobei das Wohnhaus mit einigen abgeplatzten Klinkersteinen den geringsten Schaden erfuhr und vollumfänglich bewohnbar blieb. Es ist somit ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro zu verzeichnen. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell