Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer leerstehenden Lagerhalle in Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Am 04.04.2019 gegen 16:55 Uhr wurde der Brand einer Lagerhalle in 17373 Ueckermünde, Kanalweg durch einen Zeugen bemerkt und per Notruf der Rettungsleitstelle Vorpommern -Greifswald mitgeteilt. Bereits kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte Unrat in der leerstehenden Halle (L:30m; B:50m und H:8m). Es entstand kein größerer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz war die freiwillige Feuerwehr Ueckermünde, welche mit insgesamt 27 Kameraden und sechs Einsatzfahrzeugen ausrückte. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, da nach derzeitigem Kenntnisstand von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

