POL-NB: Falsche Polizisten versuchen wieder ihr Glück

Stralsund (ots)

In Stralsund sind gleich drei Frauen aus derselben Gegend Opfer von Betrugsversuchen geworden. Doch zum Glück waren die Damen wachsam und nahmen die falschen Polizisten am Telefon nicht Ernst. Eine 68 Jahre alte Frau und eine 74 Jahre alte Frau haben jeweils Anrufe mit echter Stralsunder Vorwahl entgegengenommen. Dabei erklärte ihnen ein falscher, hochdeutsch sprechender Polizist, dass es in der Gegend Einbrüche gäbe und sie mit ihren Adressen auf einer Einbruchsliste stünden.

Beide Male waren die Frauen skeptisch, hinterfragten, ob wirklich die Polizei dran sei und brachten den Täter somit zum Auflegen. Anschließend erstatteten sie bei der richtigen Polizei Anzeige.

Den dritten uns bisher bekannten Versuch machte der - nach Aussagen der Angerufenen - junge falsche Polizist bei einer 66-Jährigen. Auch sie wurde schnell skeptisch. Auch dieses Telefonat wurde den Täter abrupt beendet.

Die 66-Jährige hatte vor einigen Wochen von einem Mann einen Info-Flyer zum Thema Einbruchsschutz erhalten und für mögliche Rückfragen ihre Festnetznummer weitergegeben.

Alle drei Betroffenen haben ganz richtig gehandelt: Sie waren sofort misstrauisch (die Masche mit angeblichen Einbruchslisten ist sehr beliebt) und zweifelten an, dass die echte Polizei so vorgehen würde. Stattdessen haben sie die 110 gerufen und das Ganze angezeigt.

